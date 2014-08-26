Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

26 августа 2014, 19:17

Открыты конкурсы на проектирование участков Третьего пересадочного контура

метро дороги строительство наземный транспорт Новая Москва проекты станции Третий пересадочный контур ТиНАО городское хозяйство

Фото: M24.ru/ Михаил Сипко

Два конкурса на проектирование новой линии метро объявил комитет по архитектуре и градостроительству 26 августа. Как сообщили в Москомархитектуре, подрядчикам предстоит проектировать участки Третьего пересадочного контура, которые свяжут Большую Москву с присоединенными территориями в Троицком и Новомосковском административных округах.

Первый конкурс предусматривает контракт на создание участка от станции "Улица Новаторов" до МКАД. Второй конкурс – часть линии от МКАД до административно-делового центра в поселке Коммунарка. Проекты предусматривают наличие Транспортно-пересадочных узлов и размещение депо за кольцевой дорогой.

Заявки на участие в конкурсах принимаются до 17 сентября, итоги подведут 24 сентября. Стартовая цена по обоим контрактам составляет 69 миллионов 590 тысяч рублей.

Ссылки по теме

M24.ru уже писало о планах властей построить новую линию метро от проектируемой сейчас станции "Улица Новаторов" Второго кольца до административно-делового центра "Коммунарка". К строительству планировалось привлечь Китайскую железнодорожную строительную корпорацию. Предполагалось, что новая ветка будет завершена в 2017-2018 годах.

Изначально на Третьем пересадочном контуре собирались создать шесть станций: "Улица Новаторов", "Улица Академика Опарина", "Улица Генерала Тюленева", "Мамыри", "Коммунарка" и "Столбово". Однако позже в проектах появилась седьмая станция в районе 41-го километра МКАД, рядом с многофункциональным центром "Славянский мир". Все станции должны были стать транспортно-пересадочными узлами для лучшего регулирования пассажирских потоков при пересадках с подземного на наземный транспорт.

Программа развития транспортной системы Москвы до 2020 года

Жители Новой Москвы в будущем смогут добираться в центр не только по новой ветке метро: в планах властей также продление двух существующих линий подземки – Сокольнической и Калининско-Солнцевской. "Красную" линию собираются протянуть до деревни Румянцево в двух километрах от кольцевой дороги. Уже осенью должна открыться станция "Тропарево" на пересечении Ленинского проспекта и проспекта Вернадского, позже в этом году к ней добавятся "Румянцево" и "Саларьево". "Желтую" ветку продлят через районы Солнцево и Ново-Переделкино, разместив на ней 12 новых станций и в перспективе сделав ее самой длинной веткой метро. Первую станцию нового участка, "Раменки", предполагается открыть в 2015 году.

В Новой Москве будут строить не только метро. На присоединенных территориях также появятся 80 километров автомобильных дорог. В том числе предполагается реконструировать дорогу от Южного Бутова до Коммунарки и Центральную улицу от Калужского шоссе в Коммунарке, а также построить участок дороги до примыкания к улице Академика Семенова в Бутове. Еще среди проектов - ремонт дороги от Саларьево до деревни Мамыри и от Рассказовки до поселка Московский.

Сайты по теме

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать