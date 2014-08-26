Открыты конкурсы на проектирование участков Третьего пересадочного контура

Фото: M24.ru/ Михаил Сипко

Два конкурса на проектирование новой линии метро объявил комитет по архитектуре и градостроительству 26 августа. Как сообщили в Москомархитектуре, подрядчикам предстоит проектировать участки Третьего пересадочного контура, которые свяжут Большую Москву с присоединенными территориями в Троицком и Новомосковском административных округах.

Первый конкурс предусматривает контракт на создание участка от станции "Улица Новаторов" до МКАД. Второй конкурс – часть линии от МКАД до административно-делового центра в поселке Коммунарка. Проекты предусматривают наличие Транспортно-пересадочных узлов и размещение депо за кольцевой дорогой.

Заявки на участие в конкурсах принимаются до 17 сентября, итоги подведут 24 сентября. Стартовая цена по обоим контрактам составляет 69 миллионов 590 тысяч рублей.

M24.ru уже писало о планах властей построить новую линию метро от проектируемой сейчас станции "Улица Новаторов" Второго кольца до административно-делового центра "Коммунарка". К строительству планировалось привлечь Китайскую железнодорожную строительную корпорацию. Предполагалось, что новая ветка будет завершена в 2017-2018 годах.

Изначально на Третьем пересадочном контуре собирались создать шесть станций: "Улица Новаторов", "Улица Академика Опарина", "Улица Генерала Тюленева", "Мамыри", "Коммунарка" и "Столбово". Однако позже в проектах появилась седьмая станция в районе 41-го километра МКАД, рядом с многофункциональным центром "Славянский мир". Все станции должны были стать транспортно-пересадочными узлами для лучшего регулирования пассажирских потоков при пересадках с подземного на наземный транспорт.

Программа развития транспортной системы Москвы до 2020 года

Жители Новой Москвы в будущем смогут добираться в центр не только по новой ветке метро: в планах властей также продление двух существующих линий подземки – Сокольнической и Калининско-Солнцевской. "Красную" линию собираются протянуть до деревни Румянцево в двух километрах от кольцевой дороги. Уже осенью должна открыться станция "Тропарево" на пересечении Ленинского проспекта и проспекта Вернадского, позже в этом году к ней добавятся "Румянцево" и "Саларьево". "Желтую" ветку продлят через районы Солнцево и Ново-Переделкино, разместив на ней 12 новых станций и в перспективе сделав ее самой длинной веткой метро. Первую станцию нового участка, "Раменки", предполагается открыть в 2015 году.

В Новой Москве будут строить не только метро. На присоединенных территориях также появятся 80 километров автомобильных дорог. В том числе предполагается реконструировать дорогу от Южного Бутова до Коммунарки и Центральную улицу от Калужского шоссе в Коммунарке, а также построить участок дороги до примыкания к улице Академика Семенова в Бутове. Еще среди проектов - ремонт дороги от Саларьево до деревни Мамыри и от Рассказовки до поселка Московский.