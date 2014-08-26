Вход на станцию "Текстильщики" ограничили из-за ремонта эскалатора

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Вход и выход на станции метро "Текстильщики" Таганско-Краснопресненской линии ограничили из-за ремонта эскалатора, сообщили M24.ru в пресс-службе столичного метрополитена. Работы ведутся на эскалаторе восточного вестибюля.

Пассажиров по громкой связи просят пользоваться противоположным выходом. В пресс-службе отметили, что ограничения действуют до 26 сентября.

По словам пресс-секретаря столичной подземки Анжелики Филипповой, эскалаторы специально ремонтируют в летний период. "Как известно, это период отпусков и пассажиропоток становится значительно меньше, чем в другое время", - отметила она.

Напомним, что до 29 августа также ограничен вход на станцию "Бауманская" Арбатско-Покровской линии метро, где тоже ремонтируют эскалатор. Вход-выход на станцию затруднен по будням с 8 до 10.30 утра. В это время эскалатор действует только на подъем. До ближайших станций метро пассажиры могут добраться на троллейбусах №22 и №87 и на трамваях №37 и №50 до станций "Комсомольская" и "Электрозаводская", а также на трамваях №37, №45 и №50 - до станции метро "Красносельская".

Также из-за капитального ремонта эскалатора изменен режим работы станции метро "Киевская" Кольцевой линии. В 7:30 утра в течение часа эскалаторы на выходе в город и переходе на Филевскую линию работают только на спуск. Помимо этого, подняться на них нельзя с 17:00 и до 19:30. Переход на станцию "Киевская-кольцевая" и на Филевскую линию в это время осуществляется через станцию "Киевская" Арбатско-Покровской линии. К нормальному режиму работы станция вернется к 5 сентября этого года.