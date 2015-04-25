Движение поездов от "Щукинской" до "Планерной" восстановлено

Фото: ТАСС/Митя Алешковский

Движение от станции метро "Щукинская" до станции "Планерная" восстановлено, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного метрополитена.

Задержка движения на данном участке пути составила менее восьми минут. Движение прерывалось из-за падения человека на рельсы. О состоянии пострадавшего пассажира информации нет.

Ранее M24.ru сообщало, что на Люблинской линии столичного метро на рельсы упал человек. Было временно приостановлено движение поездов от станции "Дубровка" до станции "Марьино".

В настоящее время движение поездов полностью восстановлено. О состоянии пострадавшего информации нет.

Напомним также, 23 апреля, мужчина погиб при падении на рельсы на станции метро "Автозаводская".

Поезда метро не ходили от станции "Новокузнецкая" до станции "Орехово" в течение 20 минут.

В связи с этим были пущены бесплатные компенсационные автобусы.