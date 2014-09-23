На станции метро "Спартак" установили 120 видеокамер

Фото: ИТАР-ТАСС

На станции "Спартак" московского метрополитена установили 120 видеокамеры. Таким образом, на станции не осталось участков, которые находятся вне зоны видимости, сообщает "Интерфакс".

Камеры установили также в подземных переходах и на уличных подходах к вестибюлям.

Начальник отдела охраны порядка массовых мероприятий УВД на метрополитене Юрий Хорошилов заявил, что организация видеонаблюдения на станции "Спартак" является очень важным мероприятием, поскольку рядом находится футбольный стадион "Открытие Арена".

Отметим, что на станции "Спартак" установят реверсивные турникеты, которые будут работать как на вход, так и на выход. Это сделают для того, чтобы увеличить пропускную способность станции.

Вместимость "Открытие Арены" составляет 42 тысячи зрителей. После игры с "Торпедо", которую посетили более 37 тысяч человек, от стадиона до входа в метро возник своеобразный "людской затор".