Сбой на "серой" ветке произошел из-за проверки поезда

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Задержка в движении поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии метро утром 23 июля произошла из-за проверки подвижного состава. В 08.15 на станции "Нахимовский проспект" машинист в течение нескольких минут осматривал поезд в связи с подозрением на неисправность.

Как рассказали в пресс-службе столичного департамента транспорта, после того, как неисправность не подтвердилась, состав проследовал по линии с пассажирами. К существенным нарушениям графика проверка не привела. В настоящее время движение осуществляется в штатном режиме.

В ведомстве также отметили, что безопасность пассажиров - это главный приоритет работы транспортной системы столицы. Поэтому при возникновении малейших подозрений на техническую неисправность специалисты незамедлительно проводят проверки всех систем. "Такой подход позволяет обеспечить комплексную безопасность пассажиров столичного общественного транспорта", - подчеркнули в департаменте.