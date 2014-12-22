До конца года 14 эскалаторов в метро откроются после ремонта

Фото: ТАСС/Станислав Красильников
До конца 2014 года для пассажиров будут вновь открыты 14 отремонтированных эскалаторов, сообщается на едином транспортном портале Москвы.
Обновленные эскалаторы откроются на станциях:
- "Киевская"
- "Проспект Мира"
- "Театральная"
- "Боровицкая"
- "ВДНХ"
- "Кожуховская
- "Марксистская"
- "Тульская"
- "Улица Академика Янгеля"
- "Царицыно"
- "Нахимовский проспект"
В ходе ремонта эскалаторов специалисты заменили блоки управления, электродвигатели, рабочие тормоза, ролики, бегунки ступеней. Кроме того, в этом году был произведен капитальный ремонт ряда эскалаторов.
"Мы просим пассажиров с пониманием относиться к временным ограничениям в работе эскалаторов, связанным с проведением ремонтных работ. Регулярный профилактический ремонт эскалаторов необходим для их устойчивой и бесперебойной работы. Обновление инфраструктуры метрополитена позволит повысить безопасность проезда и предоставить современные и комфортные условия для горожан", – отметил начальник эскалаторной службы Московского метрополитена Михаил Свердлик.
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Напомним, в течение 2015 года будет отремонтировано более 100 станций метрополитена. в 2015 году внутри Кольцевой линии также планируется около 20 "технологических окон". В эти дни некоторые участки метро будут перекрывать для капитального ремонта путей.
Так, для ремонта эскалаторов собираются закрыть "Фрунзенскую", "Рижскую", "Ботанический сад" и "Проспект Мира" Кольцевой линии.
Кроме того, на 11 месяцев планируется закрыть "Бауманскую", поезда по Арбатско-Покровской линии будут ездить через нее без остановок. Станцию ждут глобальные изменения: здесь установят новые кассы, модернизированные турникеты, обновят инженерные сети и коммуникации, отремонтируют вестибюль. Помимо этого, установят еще один эскалатор – вместо трех их будет четыре.
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