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22 августа 2014, 17:59

Метрополитен научит сотрудников правильно реагировать при ЧС

метро метрополитен обучение ЧС

Фото: ИТАР-ТАСС

Московский метрополитен научит своих сотрудников правильно реагировать при возникновении чрезвычайной ситуации. Специалисты метро начали разработку соответствующего алгоритма действий работников, сообщает агентство "Москва".

Так, метрополитен уже выпустил план превращения станций в убежище для населения в случае чрезвычайной ситуации в Москве.

Кроме того, в метро регулярно проводятся учения по гражданской обороне и проверка объектов обороны метрополитена.

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В течение августа тема безопасности в московском метро поднимается уже не первый раз. Ранее появилась информация о создании в метро подразделения МЧС, которое будет оперативно реагировать на задымления, поломки эскалаторов и составов и другие нештатные ситуации.

Напомним, 15 июля в 8.38 на перегоне между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" сошли с рельсов три вагона поезда. Экстренные службы вывели из вагонов 1150 пассажиров. В результате инцидента погибли 23 человека, более 400 пострадали.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело, были задержаны четверо подозреваемых: мастер службы путей подземки Валерий Башкатов, его помощник Юрий Гордов, директор по производству субподрядной организации ООО "Спецтехреконструкция" Анатолий Круглов и замначальника дистанции капитального ремонта службы пути метрополитена Алексей Трофимов.

По предварительной информации, причиной аварии стал плохо установленный стрелочный перевод. Следственный комитет считает, что стрелку закрепили тонкой проволокой, которая порвалась, что и привело к крушению поезда.

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