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22 апреля 2015, 14:42

В работе карты "Тройка" нет и не было нарушений – Ликсутов

метро транспорт наземный транспорт Александр Морозов Максим Ликcутов карта Тройка

Фото: M24.ru

Схема работы транспортной карты "Тройка" законна, сообщил Агентству "Москва" заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Ранее СМИ сообщили о том, что депутат Госдумы Андрей Крутов попросил прокуратуру проверить "Тройку" из-за возможной незаконности ее работы.

"Схема была разработана с участием Высшей школы экономики. Они нам делали заключение по наиболее законной и правильной модели, ведь в законодательстве действительно есть пробелы, связанные с подобными системами. Мы считаем, что у нас все совершенно законно. Это не первый запрос в прокуратуру, мы все эти проверки прошли, всем все объяснили. Мы, конечно, дождемся решения прокуратуры, но уверены, что мы не нарушаем закон", – сказал Ликсутов.

При этом департамент транспорта готов оказать содействие контрольным органам в проверке карты "Тройка". Как уточнили в пресс-службе ведомства, билет подтверждает заключение договора перевозки пассажира и не является денежным средством. "Таким образом, "Тройка" не является электронным средством платежа или банковской картой", – добавили в департаменте.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что прокуратура проверит столичный департамент транспорта из-за возможной незаконности функционала карты "Тройка". Запрос отправил депутат Андрей Крутов. Он считает, что работа карты допускает незаконные списания, средства не страхуются в системе агентства по страхованию вкладов, а эмиссия карт является незаконной банковской деятельностью.

Как пояснил M24.ru сопредседатель Межрегионального общественного движения "Город и транспорт" Александр Морозов, такие транспортные карты появились еще в 1990-е годы в Гонконге, позже они распространились по всему миру, в их работе нет ничего незаконного.

"Аналогом транспортных карт можно назвать телефонные карты, такими раньше оплачивали сотовую связь. Там тоже есть некоторое количество баллов, которые списываются за услуги, никто не считал, что это незаконно", – пояснил эксперт.

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