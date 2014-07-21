В тяжелом состоянии находятся 11 пострадавших при аварии в метро

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В столичных больницах находятся 136 человек, пострадавших в результате аварии на Арбатско-Покровской линии метрополитена, из них 11 человек остаются находятся в тяжелом состоянии, говорится в сообщении на сайте министерства здравоохранения России.

Отмечается, что четверо госпитализированных находятся в крайне тяжелом состоянии, 43 - в состоянии средней степени тяжести, 78 - в удовлетворительном. При этом 33 пациента уже выписаны из медицинских учреждений.

"Медицинские организации, оказывающие помощь пострадавшим, полностью обеспечены донорской кровью и ее компонентами, кровезаменителями, а также лекарственными препаратами и медицинскими изделиями. Необходимая медицинская помощь пострадавшим оказывается в полном объеме", - сообщили в ведомстве.

Напомним, 15 июля в 8.38 на перегоне между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" сошли с рельсов три вагона поезда. Экстренные службы вывели из вагонов 1150 человек, на выходе пассажиров встречали медики.

В результате инцидента погибли более 20 человек, более 400 пострадали, около 40 из них до сих пор находятся в реанимации. За медпомощью обратились 217 человек. Тяжелораненых доставляли в медучреждения на вертолетах, всего было совершено 15 вылетов.

Подозреваемыми по уголовному делу проходят мастер службы путей подземки Валерий Башкатов и его помощник Юрий Гордов. По версии следствия, они проводили установку новой стрелки на путях перед станицей метро "Славянский бульвар" и некачественно ее закрепили (примотали тонкой проволокой), что привело к крушению поезда.

В субботу, 19 июля, движение на "синей" ветке метро было полностью восстановлено.