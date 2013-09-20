Движение поездов на "серой" ветке московского метро восстановлено

Движение поездов на "серой" ветке московского метро восстановлено. Ранее сообщалось, что около половины десятого вечера на Серпуховско-Тимирязевской линии произошел сбой: в кабине машиниста одного из электропоездов произошло возгорание оборудования, сообщает телеканал "Москва 24".

Сегодня около половины десятого вечера между станцими "Боровицкая" и "Полянка" в кабине машиниста произошло возгорание.

Мужчина воспользовался огнетушителем и сумел погасить пламя. Площадь пожара не превышала двух квадратных метров. Пассажиров эвакуировали, аварийный состав направили в депо. Никто не пострадал.

Напомним, вчера на "синей" и "серой" ветках метро также были увеличены интервалы движения поездов. Нарушения в графике на Арбатско-Покровской линии столичного метро вызваны подозрениями на поломку состава. А на станции "Серпуховская" был обнаружен бесхозный предмет, из-за этого пассажиров высаживали из последних трех вагонов поезда.