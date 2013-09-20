Форма поиска по сайту

20 сентября 2013, 22:44

Движение поездов на "серой" ветке московского метро восстановлено

Движение поездов на "серой" ветке московского метро восстановлено

Движение поездов на "серой" ветке московского метро восстановлено. Ранее сообщалось, что около половины десятого вечера на Серпуховско-Тимирязевской линии произошел сбой: в кабине машиниста одного из электропоездов произошло возгорание оборудования, сообщает телеканал "Москва 24".

Сегодня около половины десятого вечера между станцими "Боровицкая" и "Полянка" в кабине машиниста произошло возгорание.

Мужчина воспользовался огнетушителем и сумел погасить пламя. Площадь пожара не превышала двух квадратных метров. Пассажиров эвакуировали, аварийный состав направили в депо. Никто не пострадал.

Напомним, вчера на "синей" и "серой" ветках метро также были увеличены интервалы движения поездов. Нарушения в графике на Арбатско-Покровской линии столичного метро вызваны подозрениями на поломку состава. А на станции "Серпуховская" был обнаружен бесхозный предмет, из-за этого пассажиров высаживали из последних трех вагонов поезда.

