Задержан подозреваемый в ограблении пассажира метро на 8 млн рублей

Фото: ТАСС / Сергей Карпов

Правоохранители задержали третьего подозреваемого в ограблении пассажира метро на станции "Чеховская". Трое неизвестных напали на мужчину и украли у него сумку с 8 миллионами рублей. Жертвой преступления стал 26-летний житель Брянской области.

Инцидент произошел 23 января прошлого года. Тогда злоумышленники несколько раз выстрелили и ранили пассажира метро. Затем нападавшие похитили сумку с деньгами и скрылись.

"Двое участников нападения были задержаны сыщиками МУРа еще в апреле прошлого года. Третий подозреваемый, 32-летний мужчина, скрывался. Однако оперативники вышли на его след", - сообщили в ГУ МВД по Москве.

14 января подозреваемого задержали возле дома по Измайловскому шоссе.

Сотрудники полиции обращаются к гражданам, которые пострадали от действий задержанного, с просьбой сообщить об этом по телефонам (495) 694-90-66 или в службу "102" (с мобильных — 112).

Ранее сообщалось, что около станции метро "Люблино" на улице Совхозная трое неизвестных подбежали к 50-летнему москвичу, ударили его по голове и выстрелили в ногу из травматического пистолета. После это они посадили пострадавшего в свой автомобиль. На Новомарьинской улице злоумышленники высадили мужчину, отобрав у него сумку с деньгами.

Потерпевший оценил свой ущерб в 10 миллионов рублей.

В 2013 году сотрудники МУРа совместно с сотрудниками УВД на столичном метрополитене задержали троих подозреваемых в серии ограблений. Преступники выслеживали в метро женщину с дорогим телефоном, затем шли за ней до подъезда. Уже там один из злоумышленников надевал на руку варежку сварщика и зажимал рот жертве, другие обыскивали ее, иногда били в живот. Они грабили за ночь по 3-4 женщины, забирали все ценное – украшения, деньги и телефон.