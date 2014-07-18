На Филевской линии поезда идут с увеличенными интервалами

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На Филевской линии московского метро поезда идут с увеличенными интервалами, это связано устранением последствий аварии на "синей" ветке, сообщает Агентство "Москва".

"В связи с проведением заключительных ремонтных работ на Арбатско-Покровской линии было временно отключено электричество на станции метро "Пионерская" Филевской линии. Из-за этого поезда по Филевской линии движутся с увеличенными интервалами", - рассказали агентству в информационном центре столичного департамента транспорта.

Отметим, что M24.ru на горячей линии московской подземки сообщили, что не было движение поездов от станции "Багратионовская" до станции "Кунцевская".

Напомним, что в настоящее время закрыто движение на участке "синей" ветки от станции "Киевская" до "Молодежной" в связи с аварией, произошедшей 15 июля. От станции "Киевская" запущены компенсационные автобусы "М". Планируется, что закрытый участок заработает в 20.00.