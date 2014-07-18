199 человек обратились за компенсациями после аварии в метро

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199 человек обратились в компанию "Московский метрополитен" за денежными компенсациями после аварии в метро. Такую информацию распространила пресс-служба Департамента транспорта Москвы.

После аварии на Арбатско-Покровской линии метро к представителям метрополитена обратились более 4 тысяч россиян. Большинство – 2296 человек – уточняли информацию о режиме работы разных линий метро и о компенсационных автобусных маршрутах. Информацию о пострадавших в аварии запросили 1558 граждан.

Обращений по финансовым вопросом было значительно меньше. Так, в "Московский метрополитен" поступило 177 запросов по поводу выплаты компенсаций пострадавшим. Еще 19 пассажиров потребовали возвратить им стоимость билетов на самолеты и поезда, которыми они не смогли воспользоваться из-за аварии, а 3 человека попросили вернуть деньги за проезд на метро.

Все заявления о денежных выплатах рассматривает специальная комиссия, созданная метрополитеном для рассмотрения вопросов о финансовых компенсациях семьям погибших и пострадавшим в результате аварии на Арбатско-Покровской ветке. Информацию о том, как подать заявление, можно получить по телефону круглосуточной "Горячей линии" 8 (499) 787-25-86 или по телефонам справочных метрополитена 8 (495) 622-15-68, 8 (495) 688-03-25.