"Утро": Новые станции метро получат названия ближайших улиц

Столичные власти предлагают давать новым станциям метро названия ближайших улиц. По их мнению, это улучшит навигацию в городе.

В скором времени будет разработан единый регламент присвоения названий станциям. Такой документ необходим в связи с активным строительством подземки.

Как известно, в ближайшие восемь лет планируют построить 64 новые станции. Напомним, в 2012 годы были открыты "Новокосино", "Алма-Атинская", "Пятницкое шоссе".

Сейчас станции Московского метрополитена называются как по близлежащим улицам, так и по названиям микрорайонов и исторических мест.