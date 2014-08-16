Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

16 августа 2014, 21:15

На Мичуринском проспекте изменится схема движения транспорта

метро дороги движение Раменки Мичуринский проспект стройкомплекс Москвы

Ночью изменится схема движения по Мичуринскому проспекту

В ночь с 16 на 17 августа изменится схема движения на Мичуринском проспекте, в районе строящейся станции метро "Раменки", сообщает пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

От Раменского бульвара до улицы Винницкой в сторону области, где идет стройка, движение будет переведено на временную дорогу, построенную на период возведения станции метро "Раменки".

Существующая ширина проезжей части и количество полос останутся неизменными.

Напомним, что метро в Раменках откроется в 2016 году. Станция располагается в том месте, где Винницкая улица примыкает к Мичуринскому проспекту. У станции два подземных вестибюля, которые будут выходить через проектируемые пешеходные переходы на обе стороны Мичуринского проспекта к жилым домам района Раменки.

Помимо того, что ввод нового участка улучшит транспортное обслуживание районов, примыкающих к Мичуринскому проспекту, из-за снижения интенсивности движения автотранспорта улучшится и экологическая ситуация.

Фото: stroi.mos.ru

Сайты по теме

Сюжет: Ограничение движения на улицах Москвы

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать