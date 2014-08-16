На Мичуринском проспекте изменится схема движения транспорта

Ночью изменится схема движения по Мичуринскому проспекту

В ночь с 16 на 17 августа изменится схема движения на Мичуринском проспекте, в районе строящейся станции метро "Раменки", сообщает пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

От Раменского бульвара до улицы Винницкой в сторону области, где идет стройка, движение будет переведено на временную дорогу, построенную на период возведения станции метро "Раменки".

Существующая ширина проезжей части и количество полос останутся неизменными.

Напомним, что метро в Раменках откроется в 2016 году. Станция располагается в том месте, где Винницкая улица примыкает к Мичуринскому проспекту. У станции два подземных вестибюля, которые будут выходить через проектируемые пешеходные переходы на обе стороны Мичуринского проспекта к жилым домам района Раменки.

Помимо того, что ввод нового участка улучшит транспортное обслуживание районов, примыкающих к Мичуринскому проспекту, из-за снижения интенсивности движения автотранспорта улучшится и экологическая ситуация.