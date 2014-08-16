На "серой" ветке произошел сбой движения поездов

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На станции метро "Чеховская" произошел сбой в движении поездов, сообщили Агентству городских новостей "Москва" в пресс-службе столичной подземки.

Как уточняется, в 10:07 произошел пробой конденсаторов в системе привода двигателей одного из поездов на Серпухово-Тимирязевской линии. Неполадка серьезным образом не сказалась на движении составов по линии.

"В связи с проблемами тормозных колодок, в вагоне произошло задымление, которое вскоре было устранено", - сообщила представитель пресс-службы Московского метрополитена.

В 10.19 неполадки были устранены. Движение поездов восстановлено.