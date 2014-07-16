В аварийном тоннеле на "синей" ветке заменят кабели и рельсы

Журналистов канала "Москва 24" пустили в аварийный тоннель метро

В тоннеле между станциями метро "Парк Победы" и "Славянский бульвар", где накануне с рельсов сошли три вагона, заменят силовые кабели и кабели связи длиной около 300 метров, а также рельсы на участке 40 метров, сообщает канал "Москва 24".

Уточняется, что конструкция самого тоннеля не повреждена. Строители используют новые технологии. В частности, рельс перерезают примерно за минуту, а кабели соединяют так, что швы практически незаметны.

"Здесь надо было демонтировать 14 оборванных кабелей, 13 на этот час уже готовы. Линии связи и централизованной блокировки уже смонтированы", - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства, руководитель комиссии по чрезвычайным ситуациям Петр Бирюков.

В работах по восстановлению тоннеля принимают участие более тысячи человек. Днем здесь работают 370 специалистов ночью - 700.





Демонтаж планируют завершить к 17 июля. Параллельно другие бригады уже укладывают новые пути.

Напомним, 15 июля в 8.38 на перегоне между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" сошли с рельсов три вагона поезда. Экстренные службы вывели из вагонов 1150 человек, на выходе пассажиров встречали медики.

В результате инцидента погибли 22 человека, более 400 пострадали, около 40 из них до сих пор находятся в реанимации. За медпомощью обратились 217 человек. Тяжелораненых доставляли в медучреждения на вертолетах, всего было совершено 15 вылетов.