На горячую линию МЧС поступило 1262 обращения по поиску пострадавших

На горячую линию МЧС поступило 1262 обращения - эксперт

По состоянию на 9 утра на горячую линию МЧС поступило 1262 обращения от людей, которые разыскивают своих близких, находящихся в метро в момент аварии, рассказала в эфире радио "Москва FM" начальник отдела Центра экстренной психологической помощи МЧС России Лариса Пыжьянова.

"Наша задача - помочь им найти своих близких. Нам нужно было в кратчайшие сроки разыскать людей, в какой больнице и в каком состоянии они находятся. Наши сотрудники разъехались в эти медучреждения, работали в приемных покоях совместно с сотрудниками больниц, собирали информацию, передавали ее на горячую линию и сообщали родственникам", - сказала она.

Также предстояло опознать тела погибших. Сотрудники службы сопровождали людей на процедуру опознания в морги. Но сначала им предстояло найти родственников погибших. "Этой ночью практически все погибшие были опознаны", - отметила Пыжьянова.

Она дала несколько рекомендаций, как можно психологически поддержать людей, находящихся в критическом состоянии. "Если вы не знаете, чем помочь человеку, находящемуся в стрессовом состоянии, лучше его не трогать, потому что навредить можно даже словом", - сказала Пыжьянова.

Если человек ведет себя агрессивно, лучше не вмешиваться, не пытаться обнять его, не все любят телесный контакт, добавила она.

Ранее некоторые рекомендации по оказанию первой помощи дал инструктор курсов первой помощи "Парамедик" Александр Мостов.

При оказании первой помощи пострадавшим нужно знать четкий алгоритм действий. Не каждый человек, даже будучи врачом, сможет правильно ее оказать, не навредив человеку, рассказал он в эфире радио "Москва FM".

Если вы не имеете опыта оказания первой помощи, лучше проходите мимо, советуют медики. Мостов согласен с этим мнением: "Есть общий принцип: если вы не прошли курсы первой помощи и не знаете, что делать, мимо проходить не нужно, просто вызовите экстренные службы и не трогайте пострадавшего".

По статистике, более 70% пострадавших в ДТП были бы живы, если бы их не стали трогать, вытаскивать из автомобиля, хаотично переносить, отметил эксперт со ссылкой на данные наблюдений врачей скорой помощи.

Сегодня в России объявлен День траура, приспущены государственные флаги, отменены все развлекательные мероприятия. Москвичи и гости столицы несут цветы к станциям "Парк Победы" и "Славянский бульвар".

Напомним, трагедия произошла 15 июля в 8.38 на перегоне между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар". Там сошли с рельсов три вагона поезда. По данным на 8.00 16 июля, в результате инцидента погибли 22 человека, более 400 пострадали, из них 42 находятся в реанимации.

Движение поездов по Арбатско-Покровской линии на участке от "Киевской" до "Молодежной" остановлено. Пассажиров развозят 150 компенсационных автобусов.