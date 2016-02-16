Филевскую линию метро отремонтируют во время технологических окон

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Ремонт на Филевской линии метро планируется проводить во время технологических окон, не блокируя движения поездов. Как сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на столичный департамент транспорта, такой способ ремонта не помешает пассажирам.

При этом проводить масштабной реконструкции не планируется. Перестраивать станции и перекладывать инженерные пути не станут. Вместе с тем, укрепят открытые станции, крыши и лестничные сходы. Усилят грунты оснований, укрепят опорные колонны, отремонтируют инженерные коммуникации. Также на семи из одиннадцати станций усилят несущие элементы.

"Говоря о ремонте Филевской линии метро, надо понимать, что речь идет о "дежурном" поддержании инфраструктуры, глобальной реконструкции голубой ветки в ближайшее время пока не планируется", – отметил пресс-секретарь главы московского метро Андрей Кружалин.

После ремонта ветка прослужит не меньше десятилетия, что не отменяет ее реконструкции в будущем.

Всего на Филевской линии 14 станций, из них наземных – семь. Разговоры о реконструкции и даже закрытии "голубой ветки" появились еще в 2012 году. При этом в прошлом году власти рассматривали возможность изменения маршрута Филевской линии метро.

По словам заммэра Марата Хуснуллина, город подготовил три варианта проведения работ: с закрытием линии, без закрытия и более кардинальный – с изменением траектории.