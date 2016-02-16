Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 февраля 2016, 16:07

Город

Филевскую линию метро отремонтируют во время технологических окон

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Ремонт на Филевской линии метро планируется проводить во время технологических окон, не блокируя движения поездов. Как сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на столичный департамент транспорта, такой способ ремонта не помешает пассажирам.

При этом проводить масштабной реконструкции не планируется. Перестраивать станции и перекладывать инженерные пути не станут. Вместе с тем, укрепят открытые станции, крыши и лестничные сходы. Усилят грунты оснований, укрепят опорные колонны, отремонтируют инженерные коммуникации. Также на семи из одиннадцати станций усилят несущие элементы.

"Говоря о ремонте Филевской линии метро, надо понимать, что речь идет о "дежурном" поддержании инфраструктуры, глобальной реконструкции голубой ветки в ближайшее время пока не планируется", – отметил пресс-секретарь главы московского метро Андрей Кружалин.

После ремонта ветка прослужит не меньше десятилетия, что не отменяет ее реконструкции в будущем.

Всего на Филевской линии 14 станций, из них наземных – семь. Разговоры о реконструкции и даже закрытии "голубой ветки" появились еще в 2012 году. При этом в прошлом году власти рассматривали возможность изменения маршрута Филевской линии метро.

По словам заммэра Марата Хуснуллина, город подготовил три варианта проведения работ: с закрытием линии, без закрытия и более кардинальный – с изменением траектории.

Ссылки по теме


Сюжет: Метро 2020
метро реконструкция ремонт станции Филевская линия метро

Главное

Как избежать "бабушкиных схем" при покупке машины?

Важно пользоваться проверенными площадками с хорошо налаженными сервисами

Покупать автомобиль лучше через официального дилера

Читать
закрыть

Как избежать кражи из багажа во время перелетов?

Эксперты советуют заранее ознакомиться с правилами авиаперевозчика

Стоит использовать замки и обматывать чемодан специальной пленкой

Читать
закрыть

Какие преимущества есть у работы на пенсии?

Отсрочив получение страховой пенсии на 10 лет, можно увеличить выплаты

Пенсионер может взять двухнедельный отпуск за свой счет, независимо от согласия работодателя

Читать
закрыть

Почему маркетплейсам хотят запретить предоставлять прямые скидки?

Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом введет людей в заблуждение

Эксперты уверены: инициатива даст банкам возможность зарабатывать на платежных услугах

Читать
закрыть

Как мир отреагировал на план Трампа по урегулированию ситуации на Украине?

Зеленский, получивший план от американской делегации, занял сдержанную позицию

Песков заявил, что Москве не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по плану США

Читать
закрыть

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

Что нужно знать о налоговом вычете в 2025 году?

Россияне вправе получить крупный налоговый вычет при покупке жилья

Можно вернуть 13% средств, которые касаются расходов за обучение и лечение

Читать
закрыть

Что грозит ясновидящим за обман клиентов?

Законов, регулирующих деятельность экстрасенсов и магов, не существует

Депутаты призывают граждан и правоохранителей к совместной работе по этим вопросам

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика