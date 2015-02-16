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16 февраля, 12:16

На 96 станциях метрополитена заменят турникеты и кассовые окна

метро метрополитен ремонт турникеты

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

На 96 станциях столичного метрополитена планируется заменить турникеты и кассовые окна, сообщил Агентству "Москва" начальник службы внешних связей метро Иван Осташко. Всего в московской подземке 196 станций.

"В рамках программы благоустройства вестибюлей и подуличного пространства на 96 станциях метро будут заменены турникеты, кассовые окна, произведен ремонт потолков, стен и лестничных пролетов", - рассказал Осташко.

При этом он отметил, что эта работа будет выполняться в ночное время суток или отдельными участками без закрытия вестибюлей станций.

Ранее сообщалось, что в 2015 году внутри Кольцевой линии столичной подземки планируется около 20 "технологических окон". В эти дни некоторые участки метро будут перекрывать для капитального ремонта путей.

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В 2014 году было проведено пять удлиненных "технологических окон" по 26 часов. Два окна провели внутри кольца Сокольнической линии, два окна – по Замоскворецкой линии и одно окно по Арбатско-Покровской линии.

Отметим, сейчас проходит ремонт на закрытой станции "Бауманская". Его проведут с февраля по декабрь текущего года. Вместо трех эскалаторов там появятся четыре. А работы на станции "Проспект Мира" (кольцевая) начнутся в апреле 2015 года и завершатся в апреле 2016-го. Там также появится четвертый эскалатор.

С апреля 2015 по февраль 2016-го будут ремонтировать станцию "Ботанический сад". Кроме того, с июня 2015 по август 2016-го проведут ремонт станции "Фрунзенская". Вместо трех эскалаторов там будут работать четыре.

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