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Город

15 августа 2014, 19:17

Московский дайджест: Wi-Fi в метро и автошкола по новым правилам

метро Wi-Fi День города автошколы

Фото: M24.ru

Сетевое издание M24.ru предлагает читателям освежить в памяти ключевые темы уходящей рабочей недели. Автошколы изменили порядок обучения, вступил в силу закон о запрете анонимного доступа к Wi-Fi, а в подземке начали проводить опросы пассажиров о качестве работы метрополитена.

Понедельник

11 августа 2014 года вступил в силу приказ Минобрнауки о новых программах для обучения водителей. Теперь автошколам нужно будет пройти проверку на соответствие перечисленным в приказе требованиями и заново получить лицензию ГИБДД. В частности, в автошколах должны появиться программы для получения прав новых категорий – например, для вождения скутеров и мопедов, которыми ранее разрешалось управлять без водительского удостоверения.

Кроме того, сроки обучения начинающих водителей увеличились, в базовый блок обучения добавили новый предмет "Психофизиологические основы деятельности водителя".

В автошколах с 11 августа увеличились число категорий и срок обучения

Вторник

Московские власти разработали концепцию праздничного оформления ко Дню города. Так, основными девизами праздника стали: "С Днем рождения, моя Москва", "Мой Мир - Москва", "Люблю тебя, моя Москва".

Праздничными плакатами город украсят к концу августа, к 5 сентября планируется развесить полотнища, стяги и включить иллюминацию, а уже на следующий день на домах разместят государственные флаги России и флаг Москвы. Демонтируют торжественное оформление до 15 сентября.

Напомним, что День города будет отмечаться в столице в течение двух дней - 6 и 7 сентября. В эти дни на Тверской площади пройдут праздничные концерты, в том числе музыкальный марафон от программы "Живой звук" телеканала "Москва 24" и международный музыкальный фестиваль "Большие города". Кроме того, по всему городу пройдут другие праздничные мероприятия.

Примерное оформление сцены на Тверской. Фото предоставлено пресс-службой департамента СМИ и рекламы

Среда

С 13 августа россияне больше не могут анонимно подключаться к интернету в общественных местах. Соответствующие поправки внесли в федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и защите информации".

Теперь для выхода в сеть пользователи должны будут предоставлять данные, удостоверяющие личность. Оператор сам выбирает, как именно проводить идентификацию. Например, он может выслать запрос в соответствующий орган власти. В то же время сам пользователь сети обязан предоставить любую информацию, например, имя, фамилию и отчество, номер водительского удостоверения и так далее.

Отметим, ограничений Wi-Fi в местах общего пользования (кафе, рестораны, парки) в столице не предусмотрено. Запрет затрагивает только пункты коллективного доступа, например, отделения "Почты России" и таксофоны, которые смогут в дальнейшем раздавать сигнал Wi-Fi.

Впрочем, в пятницу появилась информация о том, что правительство уже готовит проект изменений в постановление.

Доступ к Wi-Fi будет осуществляться по паспорту

Четверг

В Москве завершилось строительство многоуровневой развязки в районе метро "Улица Академика Янгеля". Движение по ней планируют запустить в ближайшее время.

Строительство развязки началось в августе 2013 года. Длина построенной эстакады по Варшавскому шоссе составляет почти 282 метра по 3 полосы движения в каждом направлении.

Отметим, что развязка обеспечит бессветофорное движение на данном участке Варшавского шоссе. По мнению экспертов, новая эстакада сделает Варшавку самой скоростной трассой в Москве.

Как реконструируют развязку на Варшавском шоссе

Пятница

15 августа на Замоскворецкой линии метро появился бесплатный интернет. Теперь все поезда на "зеленой" линии оборудованы точками доступа в интернет.

Замоскворецкая линия стала шестой веткой, где есть Wi-Fi. Беспроводным интернетом уже пользуются пассажиры Каховской, Кольцевой, Калининской, Сокольнической и Люблинско-Дмитровской линий. Теперь интернет есть на половине веток метрополитена.

Wi-Fi на всех линиях метро появится до конца года

Кроме того, с пятницы в подземке начали проводить опросы пассажиров о качестве работы метрополитена.

Получить анкету можно на опросных пунктах с 8.00 до 20.00. на станциях "Китай-город" (у памятника В.П.Ногину), "Комсомольская" (кольцевая, выход к Ленинградскому вокзалу) и "Площадь Революции" (вход с Площади Революции).

Первый опрос продлится до 17 августа. Пассажиры оценят график движения, работу эскалаторов, билетных касс и сотрудников метро. Также москвичи смогут высказаться о новых услугах: тарифном меню, напольной навигации, Wi-Fi и т.д. В опросе можно будет высказать предложения и в свободной форме.

Стартовала акция "Метро открытых дверей"

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