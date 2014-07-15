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15 июля 2014, 22:01

Компенсационные автобусы из-за ЧП в метро будут ходить до 2 часов ночи

метро Мосгортранс ЧП катастрофы наземный транспорт автобусы авария

Фото: ИТАР-ТАСС

Дополнительные автобусы маршрута "М", которые были запущены в связи с аварией в метро на Арбатско-Покровской линии, будут работать до двух часов ночи. Об этом сказал генеральный директор Мосгортранса Евгений Михайлов, сообщает МИА "Россия сегодня".

"В пике у нас работало 164 автобуса и порядка 50 машин находятся в резерве. Завтра в 5.00 утра продолжаем работать в том же режиме. Компенсационные автобусы маршрута "М" сегодня будут работать до двух часов ночи", - сказал Михайлов.

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Напомним, в утренний час пик во вторник, 15 июля, на перегоне между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" с рельс сошли три вагона. По последним данным, в результате ЧП погиб 21 человек, пострадали около 400, 42 из них находятся в реанимации.

Между станциями "Молодежная", "Кунцевская", "Славянский бульвар", "Парк Победы" и "Киевская" были запущены 150 компенсационных автобусов. Количество пассажиров, перевезенных по бесплатному маршруту "М", уже превысило 200 тысяч человек.

Оперативная информация

Горячие линии

  • Метро - 8-499-787-25-86
  • МЧС - 8-800-775-17-17
  • Департамент здравоохранения - 8(499) 251-83-00; 8(499) 251-45-03; 8(499) 973-09-24

    • Больницы

  • Больница №36 - 8 (499) 166-98-20, 8 (499) 369-33-58
  • Боткинская больница - 8 (499) 762-6191
  • Городская клиническая больница №71 - 8 (495) 443-61-06
  • Институт Склифосовского, - 8 (495) 680-41-54; 8 (495) 680-93-60
  • Первая градская клиническая больница - 8 (499) 764-50-02

    • Органичения движения для личного и общественного транспорта:

  • при съезде с Никитского бульвара на Новый Арбат
  • с Садового кольца на Новый Арбат в сторону области
  • по Краснопресненской набережной
  • со Смоленской набережной на Новоарбатский мост
  • перекрыто Третье транспортное кольцо в сторону области на Кутузовский проспект

    • Ограничения движения автомобилей по Кутузовскому проспекту будут действовать до 22.00.

    Бесплатные и автобусы от станции "Киевская" до станции "Молодежная":

  • На м. Киевская Арбатско-Покровской ("синяя" ветка) на ул. Большая Дорогомиловская
  • На м. "Молодежная" автобусы останавливаются у западного вестибюля (выход в город к улице Оршанская)
  • На м. "Славянский бульвар" остановка маршрутов "М" находится на выходе на Кутузовский проспект
  • На м. "Кунцевская" компенсационные маршруты отправляются от выхода метро на Костанаевскую улицу

    • Узнать компенсационные маршруты можно по горящим на автобусе световым индикаторам с буквой "М".

    Бесплатные такси:

  • "Новое желтое такси"
  • "Формула такси"
  • "Такси 956"
    • Сюжет: ЧП на Арбатско-Покровской линии метро

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