Компенсационные автобусы из-за ЧП в метро будут ходить до 2 часов ночи

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Дополнительные автобусы маршрута "М", которые были запущены в связи с аварией в метро на Арбатско-Покровской линии, будут работать до двух часов ночи. Об этом сказал генеральный директор Мосгортранса Евгений Михайлов, сообщает МИА "Россия сегодня".

"В пике у нас работало 164 автобуса и порядка 50 машин находятся в резерве. Завтра в 5.00 утра продолжаем работать в том же режиме. Компенсационные автобусы маршрута "М" сегодня будут работать до двух часов ночи", - сказал Михайлов.

Напомним, в утренний час пик во вторник, 15 июля, на перегоне между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" с рельс сошли три вагона. По последним данным, в результате ЧП погиб 21 человек, пострадали около 400, 42 из них находятся в реанимации.

Между станциями "Молодежная", "Кунцевская", "Славянский бульвар", "Парк Победы" и "Киевская" были запущены 150 компенсационных автобусов. Количество пассажиров, перевезенных по бесплатному маршруту "М", уже превысило 200 тысяч человек.