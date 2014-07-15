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15 июля 2014, 19:20

Из-за аварии в метро введены дополнительные ограничения движения

метро ЧП ограничения трафик

Фото: ИТАР-ТАСС

В районе аварии на Арбатско-Покровской линии введены дополнительные ограничения движения, сообщает столичный департамент транспорта.

Полностью перекрыто движение:

  • по Бородинскому мосту, Большой Дорогомиловской улице в сторону области
  • по участку улицы Ярцевская от улицы Партизанская до Рублевского шоссе

    • Cокращено движение транспорта:
  • с четырех до двух полос с улицы Моховая до улицы Воздвиженка
  • с двух до одной полосы с Краснопресненской набережной на Новоарбатский мост

    • Ранее движение перекрыли при съезде с Никитского бульвара на Новый Арбат, с Садового кольца на Новый Арбат в сторону области. А также по Краснопресненской набережной, со Смоленской набережной на Новоарбатский мост. Помимо этого было перекрыто Третье транспортное кольцо в сторону области на Кутузовский проспект.

    Между станциями "Молодежная", "Кунцевская", "Славянский бульвар", "Парк Победы" и "Киевская" работают 150 компенсационных автобусов. Еще 50 единиц транспорта находятся в резерве.

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    Как сообщает ЦОДД, перекрытие метро приведет к следующим изменениям: в вечерний "час пик" на Арбатско-Покровской линии пассажиропоток уменьшится на 10 - 12 000 пассажиров.

    Основной поток перераспределится на соседнюю Филевскую линию. Предполагаемое увеличение - 7 500 пассажиров.

    На белорусском направлении пригородного сообщения прогнозируется увеличение пассажиропотока на 1 800 пассажиров в сторону области.

    На направлениях наземного городского транспорта пассажиропоток вырастет в районе Проспекта Вернадского - область (на 1000 пассажиров). В районе улица Лобачевского - Аминьевское шоссе количество пассажиров вырастет на 1300 пассажиров, а на Рублевском на 4000 человек.

    Вечером прогнозируется увеличение интенсивности движения на Садовом кольце в районе Кутузовского проспекта (1900 автомобилей в час) и на ТТК в районе Кутузовского проспекта (1500 машин в час).

    Напомним, в 8.38 на перегоне от "Парка Победы" до "Славянского бульвара" произошла авария. Три вагона поезда, находившегося в туннеле, сошли с рельсов.


    По словам официального представителя СК России Владимира Маркина, авария могла произойти из-за неисправности вагона или из-за проседания полотна. "Причин может быть несколько: несрабатывание стрелки, проседание полотна, потому что там параллельно ведутся работы на параллельном участке, будем рассматривать версию неисправности самого вагона и все, которые появятся в ходе расследования", - заявил Маркин.

    По последним данным, погибли 20 человек, пострадали около 400 человек, из них за медпомощью обратились 150. Пассажиров из сошедшего с рельсов поезда эвакуировали на поверхность. В списке пострадавших, опубликованном департаментом здравоохранения, значатся 121 фамилия.

    Оперативная информация

    Горячие линии

  • Метро - 8-499-787-25-86
  • МЧС - 8-800-775-17-17
  • Департамент здравоохранения - 8(499) 251-83-00; 8(499) 251-45-03; 8(499) 973-09-24
  • Национальный союз страховщиков ответственности - 8 (495) 737-92-87

    • Больницы

  • Больница №36 - 8 (499) 166-98-20, 8 (499) 369-33-58
  • Боткинская больница - 8 (499) 762-6191
  • Городская клиническая больница №71 - 8 (495) 443-61-06
  • Институт Склифосовского, - 8 (495) 680-41-54; 8 (495) 680-93-60
  • Первая градская клиническая больница - 8 (499) 764-50-02

    • Органичения движения для личного и общественного транспорта:

  • при съезде с Никитского бульвара на Новый Арбат
  • с Садового кольца на Новый Арбат в сторону области
  • по Краснопресненской набережной
  • со Смоленской набережной на Новоарбатский мост
  • перекрыто Третье транспортное кольцо в сторону области на Кутузовский проспект
  • по Бородинскому мосту, Большой Дорогомиловской улице в сторону области
  • сокращено движение транспорта с четырех до двух полос с улицы Моховая до улицы Воздвиженка
  • с Краснопресненской набережной на Новоарбатский мост сокращено движение с двух до одной полосы
  • перекрыт участок улицы Ярцевская от улицы Партизанская до Рублевского шоссе

    • Ограничения движения автомобилей по Кутузовскому проспекту будут действовать до 22.00.

    Бесплатные и автобусы от станции "Киевская" до станции "Молодежная":

  • На м. Киевская Арбатско-Покровской ("синяя" ветка) на ул. Большая Дорогомиловская
  • На м. "Молодежная" автобусы останавливаются у западного вестибюля (выход в город к улице Оршанская)
  • На м. "Славянский бульвар" остановка маршрутов "М" находится на выходе на Кутузовский проспект
  • На м. "Кунцевская" компенсационные маршруты отправляются от выхода метро на Костанаевскую улицу

    • Узнать компенсационные маршруты можно по горящим на автобусе световым индикаторам с буквой "М".

    Бесплатные такси:

  • "Новое желтое такси"
  • "Формула такси"
  • "Такси 956"
    • Сюжет: ЧП на Арбатско-Покровской линии метро

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