Из-за аварии в метро введены дополнительные ограничения движения

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В районе аварии на Арбатско-Покровской линии введены дополнительные ограничения движения, сообщает столичный департамент транспорта.

Полностью перекрыто движение:



по Бородинскому мосту, Большой Дорогомиловской улице в сторону области

по участку улицы Ярцевская от улицы Партизанская до Рублевского шоссе

с четырех до двух полос с улицы Моховая до улицы Воздвиженка

с двух до одной полосы с Краснопресненской набережной на Новоарбатский мост

Cокращено движение транспорта:Ранее движение перекрыли при съезде с Никитского бульвара на Новый Арбат, с Садового кольца на Новый Арбат в сторону области. А также по Краснопресненской набережной, со Смоленской набережной на Новоарбатский мост. Помимо этого было перекрыто Третье транспортное кольцо в сторону области на Кутузовский проспект.

Между станциями "Молодежная", "Кунцевская", "Славянский бульвар", "Парк Победы" и "Киевская" работают 150 компенсационных автобусов. Еще 50 единиц транспорта находятся в резерве.

Как сообщает ЦОДД, перекрытие метро приведет к следующим изменениям: в вечерний "час пик" на Арбатско-Покровской линии пассажиропоток уменьшится на 10 - 12 000 пассажиров.

Основной поток перераспределится на соседнюю Филевскую линию. Предполагаемое увеличение - 7 500 пассажиров.

На белорусском направлении пригородного сообщения прогнозируется увеличение пассажиропотока на 1 800 пассажиров в сторону области.

На направлениях наземного городского транспорта пассажиропоток вырастет в районе Проспекта Вернадского - область (на 1000 пассажиров). В районе улица Лобачевского - Аминьевское шоссе количество пассажиров вырастет на 1300 пассажиров, а на Рублевском на 4000 человек.

Вечером прогнозируется увеличение интенсивности движения на Садовом кольце в районе Кутузовского проспекта (1900 автомобилей в час) и на ТТК в районе Кутузовского проспекта (1500 машин в час).

Напомним, в 8.38 на перегоне от "Парка Победы" до "Славянского бульвара" произошла авария. Три вагона поезда, находившегося в туннеле, сошли с рельсов.



По словам официального представителя СК России Владимира Маркина, авария могла произойти из-за неисправности вагона или из-за проседания полотна. "Причин может быть несколько: несрабатывание стрелки, проседание полотна, потому что там параллельно ведутся работы на параллельном участке, будем рассматривать версию неисправности самого вагона и все, которые появятся в ходе расследования", - заявил Маркин.

По последним данным, погибли 20 человек, пострадали около 400 человек, из них за медпомощью обратились 150. Пассажиров из сошедшего с рельсов поезда эвакуировали на поверхность. В списке пострадавших, опубликованном департаментом здравоохранения, значатся 121 фамилия.