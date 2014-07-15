Фонд "Подари жизнь" призывает сдавать кровь для жертв аварии в метро

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В сети Facebook появился пост сотрудницы фонда "Подари жизнь" и координатора программы "Доноры – детям" Екатерины Чистяковой, призывающий сдавать кровь для пострадавших в аварии на московском метрополитене.

В своем посте Екатерина Чистякова пишет "Друзья, вы все читали про раненых в сегодняшней аварии. Их распределили по городским больницам Москвы. Многим понадобятся переливания крови. Конечно, прежде всего будет нужна плазма, и ее возьмут из запасов. Но запасы надо будет восполнить. Могут понадобиться эритроциты. Их запасы не так велики, как плазмы. Понадобятся доноры".

Ранее заместитель мэра по вопросам социальной политики Леонид Печатников сообщил Агентству "Москва" о том, что в столичных больницах достаточно донорской крови для пострадавших в аварии на Арбатско-Покровской линии метро.

"Мы имеем достаточные запасы донорской крови. У нас во всех больницах есть запас как раз на такой случай, на чрезвычайную ситуацию. Пока мы не планируем открывать дополнительные донорские пункты. Если понадобится, мы дополнительно сообщим про конкретные больницы", - сказал Печатников.

"Москва в цифрах": Кто может стать донором крови

Главный центр по обеспечению компонентами крови в столице – Станция переливания крови Департамента здравоохранения, расположенная по адресу: улица Поликарпова, дом 14, корпус 2. Ближайшая станция метро – Беговая. Телефон справочной: 8 (495) 945-75-45. Кроме того, отделения переливания крови есть у ряда больниц и у НИИ Склифосовского.