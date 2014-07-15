Причиной аварии в метро могла стать неисправность вагона

На Арбатско-Покровской линии метро с рельсов сошли вагоны поезда

Авария на Арбатско-Покровской линии московского метрополитена могла произойти из-за неисправности вагона или из-за проседания полотна, сообщил официальный представитель СК РФ Владимир Маркин.

"Причин может быть несколько: несрабатывание стрелки, проседание полотна, потому что там параллельно ведутся работы на параллельном участке, будем рассматривать версию неисправности самого вагона и все, которые появятся в ходе расследования", - цитирует Маркина МИА "Россия сегодня". По его словам, скорость движения поезда составляла около 70 километров в час.

Напомним, в 8.38 на перегоне от "Парка Победы" до "Славянского бульвара" произошла авария. По предварительным данным, упало напряжение, в результате чего сработала сигнализация в метро. В итоге три вагона поезда, находившегося в туннеле, сошли с рельсов.

По последним данным, пострадали около 400 человек, из них за медпомощью обратились 150. Пассажиров из сошедшего с рельсов поезда эвакуировали на поверхность. По данным МЧС, количество погибших в аварии на "синей" ветке столичного метро увеличилось до 20 человек.

Движение поездов на участке от "Киевской" до "Молодежной" остановлено. Развоз пассажиров осуществляется при помощи компенсационных автобусов. Кроме того, три компании официального такси объявили о бесплатном развозе пассажиров в связи с аварией. На месте инцидента работают ремонтные бригады. Прокуратура проводит проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего.

По факту аварии воздуждено уголовное дело. 16 июля в столице объявлено днем траура.