В больницах Москвы достаточно донорской крови для пострадавших в метро

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Московские больницы имеют достаточный запас донорской крови для пострадавших в аварии, произошедшей во вторник утром на Арбатско-Покровской линии метро, сообщил Агентству "Москва" заместитель мэра по вопросам социальной политики Леонид Печатников.

"Мы имеем достаточные запасы донорской крови. У нас во всех больницах есть запас как раз на такой случай, на чрезвычайную ситуацию. Пока мы не планируем открывать дополнительные донорские пункты. Если понадобится, мы дополнительно сообщим про конкретные больницы", - отметил Печатников.

Напомним, в 8.38 на перегоне от "Парка Победы" до "Славянского бульвара" произошла авария. По предварительным данным, упало напряжение, в результате чего сработала сигнализация в метро. В итоге три вагона поезда, находившегося в туннеле, сошли с рельсов.

По последним данным, погибли 20 человек, пострадали около 400 человек, из них за медпомощью обратились 150. Пассажиров из сошедшего с рельсов поезда эвакуировали на поверхность.

Движение поездов на участке от "Киевской" до "Молодежной" остановлено. Развоз пассажиров осуществляется при помощи компенсационных автобусов. Кроме того, три компании официального такси объявили о бесплатном развозе пассажиров в связи с аварией. На месте инцидента работают ремонтные бригады. Прокуратура проводит проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего.