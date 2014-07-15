Ремонтные работы на Арбатско-Покровской линии перед аварией не велись

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Никаких ремонтных работ на участке метро на Арбатско-Покровской линии, где произошла авария, в ночь на вторник не проводилось, сообщает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на представителя пресс-службы Московского метрополитена.

Причины случившегося пока не установлены. Как сообщал "Интерфакс", в качестве одной из версий рассматривается неисправность стрелочного перевода, у которого произошла авария. Причиной аварии могло стать и повреждение узла крепления колесной тележки с вагоном поезда. Возможно, в этом креплении был дефект.

Другую версию произошедшего предложили в Главном управлении МЧС по Москве. Причиной крушения поезда могло стать резкое снятие напряжения и ложное срабатывание сигнализации.

Напомним, в 8.38 на перегоне от "Парка Победы" до "Славянского бульвара" произошла авария. Три вагона поезда, находившегося в туннеле, сошли с рельсов.

По последним данным, число погибших достигло 19 человек, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на замначальника ГУ МЧС по Москве Александра Гаврилова.

Пострадали около 400 человек, из них за медпомощью обратились 150. Пассажиров из сошедшего с рельсов поезда эвакуировали на поверхность.

Движение поездов на участке от "Киевской" до "Молодежной" остановлено. Развоз пассажиров осуществляется при помощи компенсационных автобусов. Кроме того, три компании официального такси объявили о бесплатном развозе пассажиров в связи с аварией. На месте инцидента работают ремонтные бригады. Прокуратура проводит проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего.