Москвичей просят отказаться от поездок на автомобиле в районе ЧП

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Власти Москвы просят горожан отказаться от поездок на личном автотранспорте в районе ЧП, произошедшем на Арбатско-Покровской линии метрополитена. Затруднения в движении наблюдаются на Кутузовском проспекте и улице Дорогомиловская. При этом ограничения движения автомобилей по Кутузовскому проспекту будут действовать до 22.00, сообщил руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов.

"От Киевского вокзала по Кутузовскому проспекту до 22:00 будут введены ограничения с приоритетом для городских автобусов", - цитирует Ликсутова "Интерфакс". Гендиректор ГУП "Мосгортранс" Евгений Михайлов добавил, что автобусы маршрута "М" будут следовать от "Киевской" до "Молодежной" - 150 автобусов, в резерве находятся еще несколько десятков.

Отмечается, что на этих улицах приоритет отдается наземному городскому транспорту, вывозящему пассажиров со станции Арбатско-Покровской линии метро. На месте аварии организовано движение 70 компенсационных автобусов "М" ГУП "Мосгортранс". Дополнительный транспорт следует от станции "Киевская" до "Молодежной" с остановкой у станций "Кунцевская", "Славянский бульвар" и "Парк Победы". Бесплатные автобусы обозначены табличками с буквой "М" и световыми индикаторами. Кроме того, найти нужный автобус пассажирам помогают сотрудники ГУП "Мосгортранс", находящиеся на всех пяти станциях данного участка.

Сейчас автобусы у станции метро "Кунцевская" отправляются от выхода из подземки на Кастанаевскую улицу, у станции "Славянский бульвар" - от выхода на Кутузовский проспект, у "Киевской" - на Большую Дорогомиловскую улицу. Остановка автобусов "М" у станции "Молодежная" находится на выходе к Оршанской улице, у "Парка Победы" - на выходе на Кутузовский проспект.

Кроме того, семь таксомоторных компаний бесплатно перевозят людей на данном участке. В их число входят "Новое желтое такси", "Формула такси", "Такси 956", "Мостакси", "Сити-сервис", "Ходынские крылья", "Глававтопрокат".

Напомним, в 9.25 на участке Арбатско-Покровской линии между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" произошло ложное срабатывание сигнализации в метро, что и послужило причиной резкой остановки электропоезда, в результате три вагона сошли с рельсов. Всего пострадали 400 человек, за медпомощью обратились около 80 пассажиров, пятеро погибли.

Департамент транспорта обращается с просьбой к пассажирам выбирать альтернативные маршруты следования и воспользоваться пересадками на станции Филевской линии.

Кроме того, от станции "Киевская" до "Молодежной" Арбатско-Покровской линии метро запустили компенсационные автобусы "Мосгортранс" организовал перевозку пассажиров, которые не могут воспользоваться метро из-за сбоя. На линию вышли более 60 машин.