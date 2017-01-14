Поезда с USB-розетками появятся в московском метро в 2017 году

Вагоны нового поколения появятся в столичном метро в 2017 году, передает телеканал "Москва 24". До конца года на маршруты выйдут 24 восьмивагонных состава 765-ой серии "Москва".

В поезде "Москва" появились USB-розетки для зарядки гаджетов. Отличительной особенностью новых вагонов является тихий и плавный ход. Кроме того, вагоны оборудованы обновленной системой информирования пассажиров и интерактивными схемами линий метрополитена.

Поезда 765-ой серии вместительнее прежних на 15 процентов. Они способны перевозить до двух тысяч человек. Между вагонами организовали сквозной проход по всему поезду. Для удобства пассажиров дверные проемы увеличили до 1,4 метра.

Первый экземпляр поезда нового поколения "Москва" уже поступил в метрополитен.