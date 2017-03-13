Станцию метро "Новопеределкино" украсят древнерусские своды

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Световые короба с ажурным "русским узором" украсят потолки станции метро "Новопеределкино" Калининско-Солнцевской линии, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

Авторами концепции выступило рижское бюро United Riga Architects.

Главным украшением станции станут напоминающие древнерусские своды ажурные плафоны, рассеивающие свет. Сверху они будут закрыты перфорированными металлическими панелями с характерным "московским" узором. Благодаря такому световому решению можно будет менять цветность, создавая различные настроения и меняя внешний облик станции. Кроме того, это позволяет визуально расширить пространство подземного зала.

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

На фоне светящихся узоров детали основных конструкций сделаны минималистичными. Для покрытия пола используются плиты светлого гранита с добавлением полос темного магнезита, который отмечает планировочные оси помещений. Стены станции, вестибюлей, лестниц и переходов облицовываются панелями из алюмокомпозита.

Станция откроется на пересечении Боровского шоссе с улицей Шолохова в 2018 году. У нее будет два подземных вестибюля.