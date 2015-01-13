Общественный транспорт в новогодние праздники перевез 70 млн человек

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Городской общественный транспорт в новогодние праздники перевез 70 миллионов пассажиров, сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы.

Московским метрополитеном в праздники воспользовались 36,3 миллиона человек, а наземным транспортом - 25,7 миллиона. "Мы перевезли на 2,8 миллиона пассажиров больше, чем в прошлом году", - отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Отметим, что число автобусов, троллейбусов и трамваев было увеличено и из-за снегопада.

Пригородный железнодорожный транспорт Москвы с 1 по 11 января перевез более 8 миллионов пассажиров.

Добавим, что в новогоднюю и рождественскую ночи время работы общественного транспорта было увеличено: метрополитен работал до двух часов ночи, а троллейбусы, автобусы и трамваи - до трех часов ночи.

"В новогодние праздники мы предприняли все возможные меры для того, чтобы обеспечить москвичей удобным и надежным транспортом. Никаких чрезвычайных, сбойных ситуаций на городском транспорте не было. Особое внимание уделялось вопросам обеспечения безопасности граждан, находящихся в городском транспорте", - добавил Ликсутов.