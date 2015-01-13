Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Город

13 января 2015, 15:12

Общественный транспорт в новогодние праздники перевез 70 млн человек

метро общественный транспорт Максим Ликсутов наземный транспорт пассажиры ж/д и вокзалы

Фото: ТАСС/Алексей Филиппов

Городской общественный транспорт в новогодние праздники перевез 70 миллионов пассажиров, сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы.

Московским метрополитеном в праздники воспользовались 36,3 миллиона человек, а наземным транспортом - 25,7 миллиона. "Мы перевезли на 2,8 миллиона пассажиров больше, чем в прошлом году", - отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Отметим, что число автобусов, троллейбусов и трамваев было увеличено и из-за снегопада.

Ссылки по теме

Пригородный железнодорожный транспорт Москвы с 1 по 11 января перевез более 8 миллионов пассажиров.

Добавим, что в новогоднюю и рождественскую ночи время работы общественного транспорта было увеличено: метрополитен работал до двух часов ночи, а троллейбусы, автобусы и трамваи - до трех часов ночи.

"В новогодние праздники мы предприняли все возможные меры для того, чтобы обеспечить москвичей удобным и надежным транспортом. Никаких чрезвычайных, сбойных ситуаций на городском транспорте не было. Особое внимание уделялось вопросам обеспечения безопасности граждан, находящихся в городском транспорте", - добавил Ликсутов.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать