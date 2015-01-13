90 обладателей "Тройки" получили в подарок месяц бесплатных поездок

Фото: m24.ru

В метро прошла акция "Счастливым пассажир", в ходе которой 90 обладателей карты "Тройка" получили в подарок право бесплатного проезда на всех видах городского транспорта в течение месяца, сообщает пресс-служба метрополитена.

Акция "Счастливый пассажир" проходила с февраля по декабрь 2014 года. Каждый десятитысячный пассажир, купивший в кассе метро "Тройку", получил возможность бесплатного проезда по транспортной карте в течение 30 дней с момента ее оформления.

Отметим, что первому победителю акции подарочный сертификат и "Тройку" вручил лично Сергей Собянин.

Где можно пополнить карту "Тройка"

Как ранее сообщало M24.ru, к весне будущего года "Тройку" можно будет привязать к номеру мобильного телефона. Это позволит восстановить ее в случае потери. В те же сроки разработают мобильное приложение для "Тройки".

Сейчас "Тройку" можно пополнить через автоматы в метро, киоски "Мосгортранса", в салонах "Мегафона", терминалах "Элекснет" и "Европлат", кассах Аэроэкспресса и пунктах велопроката, а также на специальном сайте.

В режиме онлайн положить на счет можно от 10 рублей до 2,5 тысяч. Чтобы оплаченные билеты оказались на карте, нужно приложить ее в метро к желтым информационным терминалам.

Также работают сервисы для онлайн-оплаты проезда с помощью "Яндекс.Деньги" и счета мобильного телефона.