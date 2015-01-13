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13 января 2015, 12:32

90 обладателей "Тройки" получили в подарок месяц бесплатных поездок

метро наземный транспорт бесплатный проезд тройка транспортные карты ж/д и вокзалы авиа и аэропорты

Фото: m24.ru

В метро прошла акция "Счастливым пассажир", в ходе которой 90 обладателей карты "Тройка" получили в подарок право бесплатного проезда на всех видах городского транспорта в течение месяца, сообщает пресс-служба метрополитена.

Акция "Счастливый пассажир" проходила с февраля по декабрь 2014 года. Каждый десятитысячный пассажир, купивший в кассе метро "Тройку", получил возможность бесплатного проезда по транспортной карте в течение 30 дней с момента ее оформления.

Отметим, что первому победителю акции подарочный сертификат и "Тройку" вручил лично Сергей Собянин.

Где можно пополнить карту "Тройка"

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Как ранее сообщало M24.ru, к весне будущего года "Тройку" можно будет привязать к номеру мобильного телефона. Это позволит восстановить ее в случае потери. В те же сроки разработают мобильное приложение для "Тройки".

Сейчас "Тройку" можно пополнить через автоматы в метро, киоски "Мосгортранса", в салонах "Мегафона", терминалах "Элекснет" и "Европлат", кассах Аэроэкспресса и пунктах велопроката, а также на специальном сайте.

В режиме онлайн положить на счет можно от 10 рублей до 2,5 тысяч. Чтобы оплаченные билеты оказались на карте, нужно приложить ее в метро к желтым информационным терминалам.

Также работают сервисы для онлайн-оплаты проезда с помощью "Яндекс.Деньги" и счета мобильного телефона.

С помощью карты "Тройка" можно расплачиваться за проезд в метро, наземном транспорте, электричках, Аэроэкспрессе. На "Тройку" можно записать любой билет действующего тарифного меню: "Единый", ТАТ на 1-60 поездок, "90 минут" или проездной на 30, 90, 365 дней. Среди преимуществ карты - легкое пополнение счета, несгораемость баланса в течение пяти лет, а также защищенность от потери и кражи.

С апреля 2013 года было продано более 2,5 миллионов экземпляров транспортной карты "Тройка". Сегодня, по данным пресс-службы метро, более 25 процентов от общего числа проходов в подземке совершается с помощью "Тройки".

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Сюжет: Карта "Тройка": инструкция по применению

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