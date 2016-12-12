Монтаж эскалаторов завершили в вестибюле станции "Фонвизинская"

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Завершились работы по монтажу эскалаторов второго вестибюля станции метро "Фонвизинская" Люблинско-Дмитровской линии, сообщает пресс-служба департамента строительства.
По словам руководителя ведомства Андрея Бочкарева, в настоящее время все бетонные работы по второму вестибюлю выполнены полностью, монтаж эскалаторов завершен.
Специалисты приступили к остеклению конструкций вестибюля и облицовке лестничных сходов. Кроме того, строители осуществляют монтаж инженерных систем, работы по внутренней отделке помещений, а также пуско-наладочными работы.
Открытие второго вестибюля станции метро "Фонвизинская", расположенного на улице Милашенкова, намечено на конец 2016 года.
На втором этапе, в 2017 году откроют участок протяженностью более восьми километров со станциями "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская".