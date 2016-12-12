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12 декабря 2016, 11:48

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Монтаж эскалаторов завершили в вестибюле станции "Фонвизинская"

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Завершились работы по монтажу эскалаторов второго вестибюля станции метро "Фонвизинская" Люблинско-Дмитровской линии, сообщает пресс-служба департамента строительства.

По словам руководителя ведомства Андрея Бочкарева, в настоящее время все бетонные работы по второму вестибюлю выполнены полностью, монтаж эскалаторов завершен.

Специалисты приступили к остеклению конструкций вестибюля и облицовке лестничных сходов. Кроме того, строители осуществляют монтаж инженерных систем, работы по внутренней отделке помещений, а также пуско-наладочными работы.

Открытие второго вестибюля станции метро "Фонвизинская", расположенного на улице Милашенкова, намечено на конец 2016 года.

Станция "Фонвизинская" была открыта 16 сентября 2016 года на участке Люблинско-Дмитровской линии метрополитена между станциями "Марьина Роща" и "Петровско-Разумовская", в рамках первого этапа строительства северного радиуса Люблинско-Дмитровской линии.

На втором этапе, в 2017 году откроют участок протяженностью более восьми километров со станциями "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская".

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