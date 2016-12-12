Монтаж эскалаторов завершили в вестибюле станции "Фонвизинская"

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Завершились работы по монтажу эскалаторов второго вестибюля станции метро "Фонвизинская" Люблинско-Дмитровской линии, сообщает пресс-служба департамента строительства.

По словам руководителя ведомства Андрея Бочкарева, в настоящее время все бетонные работы по второму вестибюлю выполнены полностью, монтаж эскалаторов завершен.

Специалисты приступили к остеклению конструкций вестибюля и облицовке лестничных сходов. Кроме того, строители осуществляют монтаж инженерных систем, работы по внутренней отделке помещений, а также пуско-наладочными работы.

Открытие второго вестибюля станции метро "Фонвизинская", расположенного на улице Милашенкова, намечено на конец 2016 года.

Станция "Фонвизинская" была Станция "Фонвизинская" была открыта 16 сентября 2016 года на участке Люблинско-Дмитровской линии метрополитена между станциями "Марьина Роща" и "Петровско-Разумовская", в рамках первого этапа строительства северного радиуса Люблинско-Дмитровской линии. На втором этапе, в 2017 году откроют участок протяженностью более восьми километров со станциями "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская".

