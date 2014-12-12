На общественный транспорт готовы пересесть четверть автомобилистов

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Четверть столичных автомобилистов готовы отказаться от поездок на машине и пересесть на общественный транспорт, сообщил глава департамента транспорта Максим Ликсутов на Московском урбанистическом форуме.

"Примерно 25 процентов автомобилистов Москвы готовы пересесть на городской транспорт в случае кардинального улучшения его качества", – приводит слова Ликсутова корреспондент M24.ru.

Глава столичного департамента транспорта добавил, что в случае если четверть автомобилистов пересядут на общественный транспорт, на дорогах станет на 700 тысяч автомобилей меньше. На автобусы, трамваи, троллейбусы и метро пересядут более миллиона человек, которые будут совершать 3,5 миллиона поездок в день.

Для этих целей власти собираются увеличивать провозную способность городского транспорта. Так, метрополитен сможет провозить больше пассажиров с открытием новых станций и линий, а провозная способность составит более 23 миллионов пассажиров в сутки.

Как изменился московский транспорт

При этом количество перевозимых на наземном транспорте пассажиров увеличится за счет повышения скорости движения автобусов, троллейбусов и трамваев. Вместимость электричек также возрастет после сокращения временных интервалов между прибытием поездов. Кроме того, развитию пригородного сообщения поможет открытие Московской кольцевой железной дороги. МКЖД не только ускорит передвижение москвичей по городу, но и создаст дополнительные пассажирские места.

Заммэра по вопросам транспорта рассказал и о других преобразованиях, которые в ближайшем будущем коснутся московского метро, наземного транспорта и пригородных электричек. По словам Ликсутова, до 2020 года планируется закупить около 1800 новых вагонов метро, 5000 автобусов, троллейбусов и трамваев и 1000 вагонов электричек.

Ликсутов отметил, что в 2015 году в Москве будет действовать только городской билет, никаких других тарифов не будет.

Сергей Собянин, выступавший на форуме ранее, отметил, что изменилась психология москвичей: большинство поддерживают наведение порядка в сфере парковки и одобряют приоритет общественного транспорта.