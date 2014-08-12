За полгода 100 тысяч человек попались в метро с чужими соцкартами

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С начала года 100 тысяч человек попались на незаконном использовании социальных карт в метро, передает пресс-служба столичного метро.

При этом было изъято более 10 тысяч проездных, а общая сумма штрафов составила 119,8 миллиона рублей.

В пресс-службе подземки отмечают, что всего с начала года более 300 тысяч пассажиров оплатили проезд после неудачной попытки безбилетного прохода. "Пресечение попыток пройти без билетов позволяет нам добиваться соблюдения правил оплаты и избежать убытков, а это, в свою очередь, поможет в дальнейшем сдерживать рост тарифов", - отметил начальник Московского метрополитена Дмитрий Пегов.

Напомним, штраф за безбилетный проезд составляет тысячу рублей, а за использование чужой социальной карты - 2,5 тысячи.