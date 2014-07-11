Метро круглосуточно строят около 40 тысяч человек - Хуснуллин

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На строительстве метро в Москве в круглосуточном режиме задействовано около 40 тысяч рабочих, заявил на пресс-конференции заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Чиновник также отметил, что за прошедшие три года в Москве проложили 26 километров линий метро, открыли 12 станций и построили три депо.

А в ближайшие три года планируется построить еще 60 км линий, открыть 33 станции и девять депо.

Также Хуснуллин заявил, что около 40 км Москвы-реки могут быть судоходными и использоваться круглый год. Сейчас разрабатывается концепция развития Москвы-реки и прилегающих территорий.

Он отметил, что прибрежную зону реки составляют около 10 тысяч га, а Москва-река протекает на протяжении 83 км по территории города.

Помимо этого глава столичного Стройкомплекса сообщил, что к 2020 году железная дорога начнет работать в режиме метро, и электрички будут ходить с интервалом в три минуты. К этому времени в Москве построят 250 км железнодорожных путей, в том числе 54 км МКЖД.