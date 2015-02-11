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11 февраля, 19:10

Предохранительные щетки установят на всех эскалаторах в метро

метро эскалаторы Московский метрополитен щетки

Фото: M24.ru/Владимир Яроцкий

В течение двух лет на всех эскалаторах в московском метро установят предохранительные щетки. В настоящее время ими оснащены не все эскалаторы, сообщает Агентство "Москва".

В этом году планируется отремонтировать балюстрады эскалаторов и установить щетки на девяти станциях, в том числе - "Аннино", "Трубной", "Улице Академика Янгеля", "Волоколамской", "Международной", "Парке Победы" и "Маяковской".

Предохранительные щетки предназначены для того, чтобы полы верхней одежды не попали в щель между ступенями и стенками эскалатора.

Отметим, к осени закончится капитальный ремонт вестибюлей и подземных переходов на восьми станциях метро. Так, на станции "Марксистская" появится система инфракрасного обогрева ступенек в подземных переходах.

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В вестибюлях и подземных переходах сделают облицовку стен и отремонтируют полы, установят отапливаемые торговые ларьки, заменят двери входа и выхода, улучшат освещение. Кроме того, где это необходимо, поменяют проводку, поставят вентиляторы и громкоговорители.

В планах метрополитена реконструировать вестибюли и переходы на "Воробьевых горах", "Пражской", "Римской", "Коньково", "Юго-Западной", "Крестьянской заставе", "Марксистской" и "Дубровке".

Сюжет: Метро 2020

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