Платформа станции метро "Раменки" готова на четверть

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Платформа строящейся станции "Раменки" Калининско-Солнцевской линии столичного метро готова на 25%, сообщает пресс-служба департамента строительства.

Сейчас строители заливают платформу, а также возводят северо-восточный и юго-западный вестибюль. Кроме того, на участке от станции "Раменки" до станции "Ломоносовский проспект" завершена проходка обоих тоннелей.

Напомним, что метро в Раменках откроется в 2016 году. Станция располагается в том месте, где Винницкая улица примыкает к Мичуринскому проспекту. У станции два подземных вестибюля, которые будут выходить через проектируемые пешеходные переходы на обе стороны Мичуринского проспекта к жилым домам района Раменки.

Какой будет Калининско-Солнцевская линия метро

Помимо того, что ввод нового участка улучшит транспортное обслуживание районов, примыкающих к Мичуринскому проспекту, из-за снижения интенсивности движения автотранспорта улучшится и экологическая ситуация.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что к 2017 году Калининско-Солнцевская ветка метро дойдет до Новой Москвы. Строительство семи новых станций позволит улучшить транспортное обслуживание примерно 600 тысяч москвичей.



После строительства новых станций также снизится нагрузка на юго-западный участок Сокольнической линии метрополитена и транспортно-пересадочные узлы у станций метро "Юго-Западная", "Проспект Вернадского" и других.

Протяженность участка Калининско-Солнцевской ветки "Раменки" – "Рассказовка" составит 13,4 километра, здесь разместят семь станций: "Мичуринский проспект", "Озерная площадь", "Терешково", "Солнцево", "Боровское шоссе", "Новопеределкино", "Рассказовка". Будет построено 14 вестибюлей, в том числе 12 подземных и 2 наземных. На территории производственной зоны "Солнцево" построят электродепо.