Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Город

11 февраля, 10:05

Платформа станции метро "Раменки" готова на четверть

метро Раменки Калининско-Солнцевская линия

Фото: m24.ru/Роман Васильев

Платформа строящейся станции "Раменки" Калининско-Солнцевской линии столичного метро готова на 25%, сообщает пресс-служба департамента строительства.

Сейчас строители заливают платформу, а также возводят северо-восточный и юго-западный вестибюль. Кроме того, на участке от станции "Раменки" до станции "Ломоносовский проспект" завершена проходка обоих тоннелей.

Напомним, что метро в Раменках откроется в 2016 году. Станция располагается в том месте, где Винницкая улица примыкает к Мичуринскому проспекту. У станции два подземных вестибюля, которые будут выходить через проектируемые пешеходные переходы на обе стороны Мичуринского проспекта к жилым домам района Раменки.

Какой будет Калининско-Солнцевская линия метро

Помимо того, что ввод нового участка улучшит транспортное обслуживание районов, примыкающих к Мичуринскому проспекту, из-за снижения интенсивности движения автотранспорта улучшится и экологическая ситуация.

Ссылки по теме

Ранее Сергей Собянин сообщил, что к 2017 году Калининско-Солнцевская ветка метро дойдет до Новой Москвы. Строительство семи новых станций позволит улучшить транспортное обслуживание примерно 600 тысяч москвичей.

После строительства новых станций также снизится нагрузка на юго-западный участок Сокольнической линии метрополитена и транспортно-пересадочные узлы у станций метро "Юго-Западная", "Проспект Вернадского" и других.

Протяженность участка Калининско-Солнцевской ветки "Раменки" – "Рассказовка" составит 13,4 километра, здесь разместят семь станций: "Мичуринский проспект", "Озерная площадь", "Терешково", "Солнцево", "Боровское шоссе", "Новопеределкино", "Рассказовка". Будет построено 14 вестибюлей, в том числе 12 подземных и 2 наземных. На территории производственной зоны "Солнцево" построят электродепо.

Сюжет: Метро 2020

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать