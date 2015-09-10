Неизвестный напал на приезжего с ножом на станции метро "Таганская"

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В московском метро напали с ножом на приезжего, сообщили m24.ru в пресс-службе столичной полиции.

8 сентября в 19.45 на станции метро "Таганская" обнаружили мужчину 1979 года рождения с колото-резаными ранениями, который был госпитализирован. Сотрудники полиции установили, что эти ранения пострадавший получил в 19.40. Личность нападавшего пока неизвестна.

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Ведется следствие.

Напомним, в апреле на станции метро "Октябрьское поле" житель подмосковных Люберец напал на полицейского.

Правоохранители задержали на станции 31-летнего мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения и нецензурно выражался. Когда дебошира вели в комнату для задержанных, мужчина ударил по лицу сотрудника УВД.

В результате этого полицейский получил закрытую черепно-мозговую травму и перелом костей носа со смещением. Сотрудник правоохранительных органов обращался за помощью в медучреждение.