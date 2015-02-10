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10 февраля, 14:54

Увеличено количество компенсационных автобусов на время закрытия "Бауманской"

метро Бауманская наземный транспорт компенсационные автобусы

Фото: M24.ru

"Мосгортранс" принял решение увеличить количество компенсационных автобусов, курсирующих между станциями метро "Курская" и "Бауманская". В настоящее время по маршруту курсируют 34 автобуса большой вместимости, сообщает пресс-служба предприятия.

Компенсационными автобусами "М" в понедельник уже воспользовались около 60 тысяч человек. Транспорт ходит с минимальными интервалами. Маршрут "М" будет функционировать в течение 11 месяцев - всего периода реконструкции станции "Бауманская".

Напомним, 8 февраля станция закрылась на ремонт. На "Бауманской" установят новые кассы и модернизированные турникеты, обновят инженерные сети и коммуникации. Также будет отремонтирован вестибюль, установлены современные эскалаторы - вместо трех появятся четыре новых.

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В связи с закрытием станции введен бесплатный компенсационный автобусный маршрут "М", а также платный трамвайный маршрут "Б". Этот транспорт курсирует до ближайших станций: "Чкаловская", "Курская", "Электрозаводская", "Комсомольская", "Красносельская", "Красные ворота", "Авиамоторная" и "Китай-город".

Бесплатный автобус "М" курсирует между "Бауманской" и "Курской". Специально для этого на дорогах открыта выделенная полоса. Маршрут проходит по Земляному Валу, Старой Басманной, Спартаковской и Бауманской улицам.

Трамвай "Б" курсирует от "Курской" до "Сокольников" с интервалом движения в 5-6 минут. Проезд на нем нужно оплачивать.

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Сюжет: Ремонт станции метро "Бауманская"

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