"Телефонный террорист" сообщил о бомбе на "речном вокзале"

ИТАР-ТАСС

Сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве поступило в четверг утром. По информации "Инетрфакса", в полицию позвонил неизвестный, сообщил бомбе "на речном вокзале", после чего повесил трубку.



"Телефонный террорист" не указал, о каком именно речном вокзале идет речь, поэтому полицейские решили проверить Северный речной вокзал на Ленинградском шоссе, а также оба вестибюля станции метро "Речной вокзал" Замоскворецкой линии.

Сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах поступают в полицию регулярно. Этим летом после звонков "телефонных террористов" стражам правопорядка приходилось проверять Курский вокзал и кафе "Виват.