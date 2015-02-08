Эскалаторы на "Бауманской" заменят в два раза быстрее обычного - Андрей Филатов

Фото: M24.ru/Владимир Яроцкий

Эскалаторы на станции метро "Бауманская" заменят в два раза быстрее обычного. Об этом корреспонденту M24.ru сообщил и. о. первого заместителя начальника метрополитена по пассажирской работе Андрей Филатов.

Филатов отметил, что обычно на замену эскалаторов уходит около 22 месяцев. Ремонт на "Бауманской" планируют закончить за 11 месяцев.

"Эскалаторы, которые работают на станции "Бауманская" - самые старые эскалаторы в мире, им исполнился 71 год. На станции будет проводиться капитальный ремонт эскалатора, вестибюля, самой станции и прилегающих к эскалаторам помещений", - добавил представитель метрополитена.

Изготовлением новых эскалаторов по заказу Московского метрополитена займутся российские производители, подчеркнул Андрей Филатов.

Станция "Бауманская" закрылась на ремонт до 2016 года



Отметим, часть эскалаторов станции сдадут в музей метро. Об этом рассказал директор народного музея Московского метрополитена Константини Черкасский.

"Сегодня выводится из эксплуатации последний наклон из эскалаторов типа "H". Это эскалаторы, которые работали еще на первой очереди Московского метрополитена", - пояснил он.

В музей попадут панель управления, проводная станция, часть дубовых перил и другие элементы механизма.

Напомним, в воскресенье, 8 февраля, станция метро "Бауманская" закрылась на ремонт. Вновь воспользоваться платформой пассажиры смогут только через 11 месяцев.

"Бауманскую" ждут глобальные изменения. Здесь установят новые кассы, модернизированные турникеты, обновят инженерные сети и коммуникации. Также будет отремонтирован вестибюль. Три эскалатора заменят на четыре новых.

На время ремонта между "Бауманской" и "Курской" будет действовать бесплатный автобусный маршрут "М". Специально для этого на дорогах откроют выделенную полосу. Маршрут проложат по Земляному Валу, Старой Басманной, Спартаковской и Бауманской улицам.

Кроме того, на время закрытия станции столичные власти организуют бесплатную парковку около МГТУ имени Баумана.