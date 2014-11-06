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06 ноября 2014, 20:30

Город

На "зеленой" ветке московского метро произошел сбой

Фото: ТАСС/Митя Алешковский

Поезда на Замоскворецкой линии ходят в обычном режиме, сообщили M24.ru на "горячей линии" московского метрополитена.

Ранее ТАСС передал, что на участке между станциями "Тверская" и "Театральная" поезда следуют с интервалами в 5-7 минут. Сбой в движении привел к большому скоплению людей на станциях Тверская", "Театральная" и "Новокузнецкая".

Как сообщил агентству пресс-секретарь подземки Андрей Кружалин, сбой в движении был вызван тем, что машинист поезда на станции метро "Театральная" увидел искрение в проводах. Он остановил поезд, чтобы убедиться в безопасности дальнейшего следования.

Затем, убедившись, что все в порядке, машинист повел состав в сторону станции "Новокузнецкая".

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