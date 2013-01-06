Транспорт в ночь на понедельник будет работать дольше

На Рождество транспорт будет работать дольше

В ночь на понедельник, 7 января, православные христиане будут отмечать один из главных своих праздников - Рождество. По этому случаю в Москве продлен график работы общественного транспорта.

Наземный транспорт будет ходить до 03:00, метрополитен не закроется до 02:00.

На самых популярных автобусных маршрутах задействуют дополнительное количество машин. Например, по 121-му маршруту пустят более 270 автобусов.

Кроме того, в рождественскую ночь в центре города нельзя будет купить спиртное и прохладительные напитки в стеклянной таре. Бары и рестораны тоже не будут продавать алкоголь на вынос.