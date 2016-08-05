Почти 5 тысяч незаконных построек снесли при строительстве МЦК

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Порядка 4,8 тысячи незаконных строений снесли во время строительства Московского центрального кольца (ранее МКЖД), сообщил вице-президент РЖД по вопросам строительного комплекса Олег Тони.

Московское центральное кольцо станет вторым полноценным контуром метро, который будет полностью интегрирован в систему столичной подземки с помощью транспортно-пересадочных узлов.

Протяженность МЦК достигает 54 километра, по нему будут курсировать 130 пар поездов с интервалом 5–6 минут в часы пик. Всего на кольце будет 31 станция, из них 17 соединят с 11 линиями метро, еще 10 – с радиальными железнодорожными ветками. Весь подвижной состав оснастят энергосберегающим электрооборудованием.

Движение по кольцу планируют запустить осенью. Сначала пересадки появятся в основных точках пересечения с большим пассажиропотоком, а в следующем году планируется полностью включить Московское центральное кольцо в инфраструктуру города.