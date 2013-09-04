За 2 года стоимость строительства дорог снизилась на 30% - Собянин

Фото: M24.ru

Стоимость строительства дорог в Москве за 2 года удалось снизить на 30 процентов. Кроме того, столица привлекла большой объем инвестиций на строительство метрополитена и автодорог.

"Дороги, эстакады стали дешевле на 25-30 процентов. Что касается метро, то сложно сравнить в силу того, что метро строили очень мало, и метростроители, по сути, стояли на месте и осваивали деньги", - сообщил Сергей Собянин в эфире радиостанции "Вести FM".

Сейчас строительство станции метро мелкого залегания стоит около 4 миллиардов рублей за километр, раньше эта цена доходила до 6 миллиардов.

По словам врио мэра столицы, на строительстве метрополитена в Москве работают 2 крупных подрядчика, на строительстве дорог – 6.

Ссылки по теме Москва продолжит развивать транспортную инфраструктуру – Собянин



"Сегодня строительство, реконструкция магистралей ведется полгода, а строительство эстакад – 8-9 месяцев. Это абсолютные рекорды для Москвы, и связано это с тем, что мы привлекаем не мифические организации, а реальные, которые имеют квалифицированных инженеров, необходимое оборудование и технику", - сообщил Собянин.

По его словам, такого объема строительства метро в Москве не было никогда. Кроме того, Сергей Собянин сказал, что столица привлекает для метростроения проектировщиков из Испании. "Я думаю, их решения будем внедрять в нашу практику, меняя наши стандарты", - сообщил он.