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01 августа 2014, 20:34

Глава столичного метро Пегов предложил помощь по проекту "Сапсана"

метро поезда проекты Сапсаны Дмитрий Пегов ж/д и вокзалы

Фото: ИТАР-ТАСС

Начальник столичной подземки Дмитрий Пегов, который ранее занимал пост главы дирекции скоростного сообщения филиала ОАО "РЖД", предложил железнодорожникам помощь в проектировании поездов "Сапсан". Об этом он сообщил Агентству "Москва".

"Это основной проект моей жизни, поэтому, если будут какие-то вопросы, я просто не смогу им отказать", - пояснил Пегов.

Напомним, 22 июля на заседании столичного правительства Сергей Собянин сообщил, что отправил в отставку начальника московского метрополитена Ивана Беседина. По словам мэра, трагедия, произошедшая на Арбатско-Покровской линии, перечеркнула огромную работу, которая проводилась в метро за последний год. В связи с этим Беседин был освобожден от занимаемой должности по собственному желанию.

Начальником метрополитена мэр назначил Дмитрия Пегова. Ранее он работал в ОАО "РЖД", где с февраля 2010 года возглавлял дирекцию скоростного сообщения.

С 1994 года Пегов работает на железнодорожном транспорте. Занимал должности помощника машиниста электропоезда локомотивного депо, машиниста электропоезда, машиниста-инструктора локомотивных бригад, заместителя начальника моторвагонного депо Санкт-Петербург-Московское Октябрьской железной дороги.

В 2004 году был назначен на пост начальника моторвагонного депо Санкт-Петербург-Московское Октябрьской железной дороги - филиала ОАО "РЖД".

С июня 2009 года занимает должность начальника Северо-Западной дирекции скоростного сообщения - структурного подразделения Дирекции скоростного сообщения - филиала ОАО "РЖД".

Пегов курировал запуск первых скоростных поездов "Сапсан" между Москвой и Санкт-Петербургом, составов Allegro между Санкт-Петербургом и Хельсинки и старт движения электропоездов "Ласточка" на целом ряде направлений по всей России.

Дмитрий Пегов имеет два высших образования. В 1997 году он окончил Санкт-Петербургский государственный университет путей сообщения по специальности "Локомотивы (электровозы и электропоезда)" с присвоением квалификации инженера-электромеханика. В 2013 году – Государственный университет – Высшая школа экономики по специальности "Юриспруденция" с присвоением квалификации юрист.

Помимо этого, Пегов имеет дипломы о дополнительной профессиональной переподготовке и повышении квалификации, в том числе по программе "Общественный транспорт и безопасность производственных процессов", а также степень MBA в Санкт-Петербургском государственном университете.

Дмитрий Пегов

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