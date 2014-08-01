Глава столичного метро Пегов предложил помощь по проекту "Сапсана"

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Начальник столичной подземки Дмитрий Пегов, который ранее занимал пост главы дирекции скоростного сообщения филиала ОАО "РЖД", предложил железнодорожникам помощь в проектировании поездов "Сапсан". Об этом он сообщил Агентству "Москва".

"Это основной проект моей жизни, поэтому, если будут какие-то вопросы, я просто не смогу им отказать", - пояснил Пегов.

Напомним, 22 июля на заседании столичного правительства Сергей Собянин сообщил, что отправил в отставку начальника московского метрополитена Ивана Беседина. По словам мэра, трагедия, произошедшая на Арбатско-Покровской линии, перечеркнула огромную работу, которая проводилась в метро за последний год. В связи с этим Беседин был освобожден от занимаемой должности по собственному желанию.

Начальником метрополитена мэр назначил Дмитрия Пегова. Ранее он работал в ОАО "РЖД", где с февраля 2010 года возглавлял дирекцию скоростного сообщения.