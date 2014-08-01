Глава столичного метро Пегов предложил помощь по проекту "Сапсана"

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Начальник столичной подземки Дмитрий Пегов, который ранее занимал пост главы дирекции скоростного сообщения филиала ОАО "РЖД", предложил железнодорожникам помощь в проектировании поездов "Сапсан". Об этом он сообщил Агентству "Москва".
"Это основной проект моей жизни, поэтому, если будут какие-то вопросы, я просто не смогу им отказать", - пояснил Пегов.
Напомним, 22 июля на заседании столичного правительства Сергей Собянин сообщил, что отправил в отставку начальника московского метрополитена Ивана Беседина. По словам мэра, трагедия, произошедшая на Арбатско-Покровской линии, перечеркнула огромную работу, которая проводилась в метро за последний год. В связи с этим Беседин был освобожден от занимаемой должности по собственному желанию.
Начальником метрополитена мэр назначил Дмитрия Пегова. Ранее он работал в ОАО "РЖД", где с февраля 2010 года возглавлял дирекцию скоростного сообщения.
В 2004 году был назначен на пост начальника моторвагонного депо Санкт-Петербург-Московское Октябрьской железной дороги - филиала ОАО "РЖД".
С июня 2009 года занимает должность начальника Северо-Западной дирекции скоростного сообщения - структурного подразделения Дирекции скоростного сообщения - филиала ОАО "РЖД".
Пегов курировал запуск первых скоростных поездов "Сапсан" между Москвой и Санкт-Петербургом, составов Allegro между Санкт-Петербургом и Хельсинки и старт движения электропоездов "Ласточка" на целом ряде направлений по всей России.
Дмитрий Пегов имеет два высших образования. В 1997 году он окончил Санкт-Петербургский государственный университет путей сообщения по специальности "Локомотивы (электровозы и электропоезда)" с присвоением квалификации инженера-электромеханика. В 2013 году – Государственный университет – Высшая школа экономики по специальности "Юриспруденция" с присвоением квалификации юрист.
Помимо этого, Пегов имеет дипломы о дополнительной профессиональной переподготовке и повышении квалификации, в том числе по программе "Общественный транспорт и безопасность производственных процессов", а также степень MBA в Санкт-Петербургском государственном университете.