Для москвичей запустили новогодний информационный сайт

Фото: ИТАР-ТАСС

В Интернете с 15 декабря начал работать новый городской новогодний сайт. Проект, организованный департаментом культуры Москвы, будет ориентировать столичных жителей и гостей города в многообразии праздничных мероприятий, которые пройдут с 20 декабря по 8 января.

Для удобства пользователей сайт включает несколько тематических разделов. Здесь можно узнать подробности о масштабном городском новогоднем фестивале, акции "Мандарин-мобиль", шоу-программах в Царицыно, концертах во "Дворце на Яузе" и праздновании Рождества на площади у храма Христа Спасителя.

Кроме того, на сайте есть несколько схем с подробными адресами размещения в городе катков и ярмарок. Также пользователи смогут выбрать, в каком из 14 новогодних парков столицы совершить прогулку, где посмотреть праздничный фейерверк и какой музей посетить.

Чрезвычайно полезным для родителей окажется раздел "Детям", который позволит узнать о детских представлениях, елках, спектаклях и встречах со сказочными героями.

На веб-ресурсе можно получить информацию о том, где проходят мастер-классы лучших мастеров и какие подарки можно купить на специализированных городских площадках.