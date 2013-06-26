Угрозы эпидемии менингита в Москве нет - эксперты

В Москве с подозрением на менингит госпитализированы 10 детей

Департамент здравоохранения столицы сообщает, что случаи заболевания серозным менингитом в столице - единичные. Угрозы эпидемии в Москве нет.

На данный момент 10 детей госпитализировали с подозрением на серьезное заболевание, у шести из них диагноз подтвержден. Сейчас дети находятся в Первой инфекционной больнице.

По словам и.о. руководителя департамента здравоохранения Георгия Голухова, ситуация находится под контролем врачей. "Уровень заболеваемости менингитом соответствует летней норме, ни о какой эпидемии речи нет", - подчеркнул Голухов, добавив, что выздоровление пациентов обычно наступает через две-три недели.

В свою очередь, главный инфекционист Москвы Николай Малышев особо отметил, что серозный менингит, который диагностирован у детей, не стоит путать с другими видами менингита, в частности с тем, от которого погибли дети в Ростове-на-Дону.

Между тем ситуацией заинтересовались московские следователи. Начата проверка по факту того, что врачи скорой помощи не распознали у ребенка серозный менингит и отказались госпитализировать мальчика.

В ведомстве отметили, что "каждый аналогичный выявленный факт отказа сотрудников скорой помощи в госпитализации пациентов будет тщательным образом проверяться".