Зампрефекта Северного округа отправлен в отставку

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Мэр Москвы Сергей Собянин произвел кадровые перестановки в столичных префектурах. Об этом сообщается на сайте столичного правительства.

Столичный градоначальник освободил от занимаемой должности заместителя префекта Северного округа Юрия Краснова. Чиновник был уволен по собственному желанию. В префектуре САО он курировал вопросы организации движения транспорта и пешеходов, связи, размещения гаражей, объектов технического сервиса и парковок.

Кроме того, на должность заместителя префекта Юго-Западного округа назначена Елена Ломова. С ней заключен служебный контракт на пять лет. Ранее Ломова занимала должность заместителя префекта Северо-Восточного округа.